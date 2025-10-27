Bu şikayetlere dikkat! 3 aydan uzun sürerse hemen doktora koşun...
İrritabl bağırsak sendromunun (IBS) bağırsaklarda yapısal bir hasar olmadan gelişen, fonksiyonel bir sindirim sistemi hastalığı olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, "İrritabl Bağırsak Sendromu, bağırsak hareketlerinin ve duyarlılığının bozulması sonucu ortaya çıkar.
İrritabl bağırsak sendromunun (IBS) bağırsaklarda yapısal bir hasar olmadan gelişen, fonksiyonel bir sindirim sistemi hastalığı olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, "İrritabl Bağırsak Sendromu, bağırsak hareketlerinin ve duyarlılığının bozulması sonucu ortaya çıkar.
Hastalar çoğu zaman karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal ya da kabızlık şikayetleriyle başvurur. Ancak bu belirtiler genellikle psikolojik kaynaklı sanılıp ihmal ediliyor. Oysa IBS, ciddi bir yaşam kalitesi kaybına neden olabilen kronik bir hastalıktır" dedi.
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, IBS hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. IBS'nin bağırsaklarda yapısal bir hasar olmadan gelişen fonksiyonel bir sindirim sistemi hastalığı olduğunu belirten Doç. Dr. Fuat Ekiz, "Bu hastalık bağırsak hareketlerinin ve duyarlılığının bozulması sonucu ortaya çıkar. Hastalar çoğu zaman karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal ya da kabızlık şikayetleriyle başvurur. Ancak bu belirtiler genellikle psikolojik kaynaklı sanılıp ihmal ediliyor. Oysa IBS, ciddi bir yaşam kalitesi kaybına neden olabilen kronik bir hastalıktır" ifadelerine yer verdi.
"Beslenme alışkanlıkları da etkili olabilir"
Stresin, hastalığın belirtilerini artıran bir faktör olduğunu ancak tek başına neden olmadığını ifade eden Doç. Dr. Ekiz, "Stres, IBS'nin alevlenmesini tetikler fakat tek neden değildir. Genetik yatkınlık, beslenme alışkanlıkları, bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlikler ve geçirilmiş enfeksiyonlar da etkili olabilir. Bu yüzden hastalığı yalnızca ‘psikolojik' görmek doğru değildir" diye konuştu.