Bu sefer kimseyi kandıramadı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yakalandı

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla olay olmaya devam ederken bu kez objektiflerden kaçamadı. Basın mensuplarını görünce Erbil'in yaptığı numara tutmadı.