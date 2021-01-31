Bu sefer kimseyi kandıramadı! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yakalandı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bu sefer yaptığı numara kimseyi kandıramadı.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin 25 yaşındaki kızları Yasmin Erbil sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla olay olmaya devam ederken bu kez objektiflerden kaçamadı. Basın mensuplarını görünce Erbil'in yaptığı numara tutmadı.
Yasmin Erbil önceki gün bir erkek arkadaşıyla Arnavutköy’deydi. Taksi beklerken Instagram için fotoğraf çektiler.
Yasmin Erbil habercileri görünce “Pardon kimi çekiyorsunuz? Kime benzettiniz ki beni?” sözleriyle muhabirleri yanıltmaya çalıştı.
Haberciler “Geçen gün Etiler’de aynı şeyi söylediniz. Benzettik diye özür dilemiştik. Bu kez kandıramazsınız” cevabını verdi