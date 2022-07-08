Bu sefer ihaneti kanıtlayacak! Eşini arkadaşıyla aldattı, sonuçları ağır oldu!
Raif Dinçkök, Esra Tümen ile 19 yıllık evliliğinde 10 yıl aradan sonra arkadaşı Ebru İpekçi ile aldatmıştı. 12 yıl önce olduğu gibi eşini geri kazanmak ve kendini affettirmek için iki yıl çabalasa da sonuç alamamış, Tümen affetmemişti. Boşanmamakta da ısrarcı olan Esra Tümen cephesinde yeni gelişmeler oldu. Kanıtlanamayan ihanet belgeleniyor.
19 yıllık evliliği olan Esra ve Raif Dinçkök çiftinin 2020 yılında sarsılan ilişkileri iki yıldır bir sonuca kavuşamadı. Boşanmamakta ve barışmamakta ısrarcı olan Esra Tümen, Raif Dinçkök'ün onu arkadaşıyla aldattığını kanıtlayamamıştı. Bu sefer işler farklı bir renk aldı, ihanet belgeleniyor...
Raif Dinçkök ile 19 yıllık eşi Esra Tümen'in evliliğinin üzerine, 10 yılın ardından 2020'de ikinci kez kara bulutlar çöktü
Raif Dinçkök, 12 yıl önceki gibi eşini ikna edip barışmak için iki yıldır çok çabalasa da; bu kez eşini, arkadaşı Ebru İpekçi ile aldattığı için sonuç alamamıştı.
Eşinin bu ihanetini hazmedemeyen ve Nuh deyip peygamber demeyen Esra Tümen, boşanma davası da açmamıştı.