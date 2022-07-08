Bu sefer ihaneti kanıtlayacak! Eşini arkadaşıyla aldattı, sonuçları ağır oldu!

19 yıllık evliliği olan Esra ve Raif Dinçkök çiftinin 2020 yılında sarsılan ilişkileri iki yıldır bir sonuca kavuşamadı. Boşanmamakta ve barışmamakta ısrarcı olan Esra Tümen, Raif Dinçkök'ün onu arkadaşıyla aldattığını kanıtlayamamıştı. Bu sefer işler farklı bir renk aldı, ihanet belgeleniyor...