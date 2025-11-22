Bu saç modeline dikkat! Çeteler bu yöntemle ayrılıyor Murat Övüç açıklamıştı

Yeni nesil çeteler Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada fenomen gibi takılan yeni nesil mafya liderleri; sosyal medyadan lüks hayat, güç ve para paylaşımları yaparak gençleri kendi ağına çekiyor.

YOKSUL AİLELERİN ÇOCUKLARI HEDEF

Özellikle yoksul ailelerin çocukları, kolay yoldan zengin olmak için bu sahte dünyaya aldanarak şebekelerin kucağına düşüyor.

18 YAŞ ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR

Çeteler de cezai yaptırımları daha düşük olması sebebiyle 15-18 yaş arasındakileri tercih ediyor ve onları ‘riski az, getirisi yüksek’ eleman olarak görüyor.

‘En hızlı şekillenen ve en kolay yönlendirilebilen’ kitle diye tanımlandırılan bu yaş grubu, motosikletle uyuşturucu kuryeliği, gözcülük, dükkân ve adam kurşunlama gibi görevlerde kullanılıyor.