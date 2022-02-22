Bu saatlere dikkat edin! 'Tavan yapabilir' deyip Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: 2022 burç yorumları...

"Günün ilk yarısı Ay ile Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim ile geçecek" diyen astroloji uzmanı Dinçer Güner "Sevdiklerimizle güzel şeyler paylaşmak, sosyalleşmek, ilişkilerde dürüst ve samimi olmak, yaraların çabuk iyileşmesi, kolay ortaklıklar ve iş birlikleri kurmak, maddi konulardan yana iyi haberler cömert olmak ve yardım etmek ve almak çok daha kolay olacaktır." dedi.