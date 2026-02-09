Bu rakamlar gerçek olamaz! Sapık milyarderin mirasından, gizli sevgilisine ayırdığı pay dudak uçuklattı

"EVLİLİK DÜŞÜNCESİYLE" YÜZÜK VERDİ

Belgelerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Epstein'ın Shuliak'a hediye ettiği 33 karatlık pırlanta yüzük oldu. Dosyalara yansıyan bilgilere göre Epstein, bu hediyeyi "evlilik düşüncesiyle" verdiğini kendi el yazısıyla not aldı.