Bu püf noktaları bilmek mutfakta hayat kurtarıyor!
Bazen mutfakta farkında olmadan yaptığımız hatalar yemeğimizin lezzetini etkileyebilir.Yemek yapan herkesin bilmesi gereken bazı püf noktaları sizin için derledik.
Yeşillikleri yıkadıktan sonra kurutun
Salata malzemeleri ıslak bırakılmamalıdır.Islan kalan yeşillikler salatada sönük kalır.
Sarımsağı doğramayın
Özellikle yemeklere koyacağınız sarımsakları bıçakla doğramak ya da kıymak yerine rendeleyebilir ya da varsa havanda dövebilirsiniz. Böylece sarımsağın suyu açığa çıkar ve tavaya ya da tencereye attığınızda yanmalarını önlemiş olursunuz.Ayrıca sarımsak çok hızlı yanan bir yiyecek olduğundan dolayı eğer erkenden yemeğinize koyarsanız bütün aromasını kaybedersiniz.
Bırakın pirinç dinlensin!
Eğer demlenmesine izin vermeden karıştırırsanız lapa gibi bir kıvam elde edersiniz.
Pişerken sürekli kapağını açmayın
Pilavın suyunu çekmesini beklemeden sürekli tencerenin kapağını açarsanız, pilavınızın kurumasına neden olursunuz.