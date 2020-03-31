Bu püf noktaları bilmek mutfakta hayat kurtarıyor!

Sarımsağı doğramayın

Özellikle yemeklere koyacağınız sarımsakları bıçakla doğramak ya da kıymak yerine rendeleyebilir ya da varsa havanda dövebilirsiniz. Böylece sarımsağın suyu açığa çıkar ve tavaya ya da tencereye attığınızda yanmalarını önlemiş olursunuz.Ayrıca sarımsak çok hızlı yanan bir yiyecek olduğundan dolayı eğer erkenden yemeğinize koyarsanız bütün aromasını kaybedersiniz.