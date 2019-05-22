Bu pozlar olay oldu! Victoria's Secret meleğinden bornozlu paylaşım!

Bu yıl 72'nci kez düzenlenen Cannes Film Festivali, sinemanın yanı sıra modanın yıldızlarını da ağırlamaya devam ediyor. Adını Victoria's Secret meleği olarak duyuran Elsa Hosk da bunlardan biri. Ünlü model, Cannes'a ulaştıktan sonra yerleştiği otel odasının penceresinde bu pozu çektirdiği ve Instagram sayfasında paylaştı.