Bu pozlar olay oldu! Victoria's Secret meleğinden bornozlu paylaşım!
Model Elsa Hosk, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti. Güzel model, sosyal medya hesabından kaldığı otelde çekildiği bornozlu fotoğraflarını paylaşarak olay oldu.
Bu yıl 72'nci kez düzenlenen Cannes Film Festivali, sinemanın yanı sıra modanın yıldızlarını da ağırlamaya devam ediyor. Adını Victoria's Secret meleği olarak duyuran Elsa Hosk da bunlardan biri. Ünlü model, Cannes'a ulaştıktan sonra yerleştiği otel odasının penceresinde bu pozu çektirdiği ve Instagram sayfasında paylaştı.
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Hosk'un ABD ile Fransa arasındaki saat farkından ve uzun uçak yolculuğundan etkilendiğini ifade ettiği bu pozuna takipçilerinden beğeni yağdı.
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Elan Hosk, bornozlu fotoğraflarını ''Cannes jet lag'' notuyla paylaştı.
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İşte ünlülerin bornozlu paylaşımları...
Serenay Sarıkaya
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