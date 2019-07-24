Bu pilavı yemek için köye 20 bin kişi akın ediyor
İhlas Haber Ajansı
BURSA 'da Tarihi Baba Sultan köyüne 641. yıldır olduğu gibi bu yılda binlerce insan akın etti. Yaşanan aşırı yoğunluk sebebiyle jandarma ekipleri, misafirlerin araçlarının köye girmesine izin vermedi.
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Baba Sultan köyünde yılda bir defa düzenlenen etkinliğe on binlerce kişi geliyor. 650 yıllık tarihi köye gelen misafirler için 110 küçük baş ve 3 ton pilav pişiriliyor.
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Tarihi Baba Sultan köyünün kurucusu olan ve bu köyde meftun bulunan Geyikli Baba Hazretlerini anmak için 641 yıldır düzenlenen etkinliklerin bu 642'cisi 20 bin kişinin katılımıyla düzenlendi.
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Köy meydanında bulunan Geyikli Baba Hazretlerinin kabrinin başında Kuran-ı Kerim ve mevlit okunarak başlayan etkinlikler pilavların ve etlerin pişmesiyle devam etti.
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Hiç ara vermeden 641 yıldır 110 küçük baş hayvanın ve 3 ton pirinç köye gelen misafirlere bu yılda ilk günkü usulle 642'inci kez ikram edildi.
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