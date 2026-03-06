Bu parayı sakın ödemeyin! SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden çok kritik bir hatırlatmada bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, acil hallerde sağlık hizmeti sunan hastanelerin, SGK ile anlaşmalı olsun ya da olmasın, vatandaşlardan herhangi bir ek ücret talep edemeyeceği vurgulandı.