Bu okul görenleri hayrete düşürüyor!

İzmir’de bir okulda ‘Protokol’ dersi adı altında kız ve erkek öğrencilere misafir ağırlamadan, ütü yapmaya; kıyafet katlamaktan, yatak toplamaya; süpürge yapmaktan, kitaplık düzenlemesine kadar pek çok sosyal konuda ders veriliyor. Öğrenciler, bu derste herhangi bir sınava da tabii tutulmuyor.