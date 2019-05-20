Bu okul bitirene iş garantisi veriyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan, ülke genelinde "Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamındaki 11 okuldan biri olan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, turistik işletmelerde istihdam garantili "işbaşı eğitimi" almaya başladı.
Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarınca geçen şubatta imzalanan protokolle başlatılan proje kapsamında, turizm alanında kalifiye personel yetiştiren okulların öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini turistik otel ve işletmelerde almalarına yönelik somut adımlar atılıyor.
Protokol doğrultusunda, Cunda Meslekive Teknik Anadolu Lisesinin turizm ve otelcilik branşındaki öğrenciler, geçen aydan itibaren Akdeniz ve Ege sahillerinin seçkin turistik işletmelerinde staj görüyor.
Bu işletmelerde hem ücret hem de eğitim alarak kendilerini yetiştiren öğrenciler, başarılı olmaları durumunda staj gördükleri yerlerde hiç beklemeden iş hayatına atılacak.Ayrıca öğrencilere, kara yoluyla ulaşım da sağlanabilen Lale Adası'ndaki okul yerleşkesinde bulunan uygulama otelinde staj görme imkanı sağlanıyor.
Lisenin Teknik Müdür Yardımcısı Abdülaziz Yük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ticaret" ve "Turizm" olmak üzere iki ana bölüme sahip okulun 456 öğrencisi bulunduğunu söyledi. "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri" ile "Yiyecek-İçecek Hizmetleri" olmak üzere iki alana ayrılan Turizm Bölümü'nde 350 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Yük, okulda sektörün gerektirdiği her türlü eğitimin verildiğini vurguladı.