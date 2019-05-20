Bu okul bitirene iş garantisi veriyor

Lisenin Teknik Müdür Yardımcısı Abdülaziz Yük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ticaret" ve "Turizm" olmak üzere iki ana bölüme sahip okulun 456 öğrencisi bulunduğunu söyledi. "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri" ile "Yiyecek-İçecek Hizmetleri" olmak üzere iki alana ayrılan Turizm Bölümü'nde 350 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Yük, okulda sektörün gerektirdiği her türlü eğitimin verildiğini vurguladı.