Bu nasıl kış böyle! Havalar daha da ısınacak işte soğukların başlayacağı tarih

Kar ve soğuk havaya dair gelişmelerin kendine yer bulduğu ocak ayı bu sene geçmişe göre farklı başladı. Yurdun önemli bir kısmı mevsim normallerinin çok üstünde sıcaklıklarla yeni yılı karşıladı. Yeni haftada da sıcaklıklar düşmeyecek, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde görülecek kısa süreli yağışlar haricinde Türkiye’de güneşli bir hava hakim olacak, birçok şehirde 20 dereceye varan sıcaklıklar görülecek. Adana ve Mersin’de yarın hava sıcaklığının 23 dereceyi aşması bekleniyor.