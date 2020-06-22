Bu nasıl anket böyle! Herkes düşüyor bir tek DEVA ve Gelecek yükseliyor
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı araştırmada çok çarpıcı tespitlere yer verildi." Bu pazar günü bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlara göre Meclis'teki tüm partiler oy kaybediyor.
Merkezi Diyarbakır’da bulunan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 18 ilde yaptığı anketin sonucuna göre, seçmenlerin yüzde 9’u yeni kurulan partilere yöneldi.
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, seçmen davranışını belirlemek amacıyla 8-14 Haziran tarihleri arasında bin 248 kişiyle telefon ve online anket yaptı.
18 ilde gerçekleştirildi
"Türkiye’nin temel sorunlarına ve çözümlerı̇ne dönük seçmen tutum, algı ve eğilimlerı̇ saha araştırması" adıyla yapılan anket İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Diyarbakır, Van, Batman, Antalya, Bingöl, Erzurum, Antep, Hakkari, Konya, Mardin, Mersin, Samsun, Şırnak ve Tunceli’de gerçekleştirildi.
Meclis'teki tüm partiler oy kaybediyor
"Bu pazar günü bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusuna katılımcıların yüzde 30.9'u AK Parti, yüzde 21.2’si CHP, yüzde 10.4’ü HDP, yüzde 7.9’u MHP ve yüzde 7.2’si İyi Parti cevabını verdi.