Bu minibüsün içini gören şaşkına dönüyor! Evde bulunması gereken her şey var

Ercan Koçer, pandemi dolayısıyla işini değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, “Daha önce oto galeri işiyle uğraşıyordum. Pandeminin gelmesinden dolayı işlerimizin sıkıntıyı girdi, bu sektörü bıraktık yeni bir sektör arayışına girdik ve karavan imalatı yapmaya karar verdik. Genelde 15 metreküp üstü ticari araçlar, servis okul araçları bu tarz araçları alıyoruz. Önce içindeki koltuklarını, yan döşemlerini, tavan döşemelerini komple çıkarıyoruz iskelet haline getiriyoruz daha sonra yalıtım, tesisat, mobilya, dizayn olarak karavan haline getiriyoruz. İçerisinde 220 watt elektriği, televizyonu, buzdolabı, ısıtma sistemi, soğutma sistemi yani bir evde olabilecek tüm her şeyi bu araçların içine dizayn edebiliyoruz. İnsanlar şaşırıyor” dedi.