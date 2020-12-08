Bu meyve altın yılını yaşıyor Aydınlı önemsemiyordu şimdi kilosunu 100 TL'den satıyor

Elma büyüklüğünde olan hasadının da oldukça nazik bir şekilde yapılması gereken Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması kurutulduktan sonra büyük değer kazanıyor. Oldukça zahmetli bir kurutma sürecinden geçen cennet hurması tazeyken kilogramı 3 TL ortalama fiyattan alıcı bulurken kurutulduktan sonra kilosu 100 TL’ye kadar ulaşıyor.