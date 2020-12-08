Bu meyve altın yılını yaşıyor Aydınlı önemsemiyordu şimdi kilosunu 100 TL'den satıyor
AYDIN'da cennet hurması altın yılını yaşıyor... Kentte daha önce olduğu gibi Türkiye genelinde de bahçe kenarlarına dikilen ve yüzüne bile bakılmayan cennet hurmasına artan talep üreticinin yüzünü güldürüyor.
Elma büyüklüğünde olan hasadının da oldukça nazik bir şekilde yapılması gereken Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması kurutulduktan sonra büyük değer kazanıyor. Oldukça zahmetli bir kurutma sürecinden geçen cennet hurması tazeyken kilogramı 3 TL ortalama fiyattan alıcı bulurken kurutulduktan sonra kilosu 100 TL’ye kadar ulaşıyor.
Aydın’ın Nazilli ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde hasadı ve kurutulma işlemleri tamamlanan cennet hurması kuruları talepleri karşılayamaz hale geldi.
Oldukça zor ve zahmetli geçen hasat ve kurutma işlemlerini tamamlayarak sergilerdeki kurutulmuş hurmaları satışa hazırlayan Bozdoğanlı çiftçilerden Beyzanur Öztürk, “Ailecek severek yediğimiz cennet hurmalarını gelir elde etmek için her yıl düzenli olarak kurutarak satışa hazırlıyoruz. Bu sene ürettiğimiz ürün talepleri karşılamayınca dışardan da ürün alarak kurutma işlerimizi tamamladık." dedi.
Öztürk, "Tek tek elle işlem gerektiren hasat, soyma, ipe dizme ve kurutma için seralardaki özel askılara asma işlemlerini tamamladıktan sonra hurmaların en uygun şekilde kuruması amacıyla hazırladığımız özel hava sirkülasyonu sayesinde işlemlerimizi tamamladık. Şimdi yine tek tek toplayarak soğuk hava depomuzda son kuruma işlemini tamamlıyoruz. Sonrasında da satışımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.