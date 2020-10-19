Bu meyve ağacının Gümüşhane’de başka eşi yok sandıklarda saklıyor
Bir subtropik iklim meyvesi olan ve Trabzon Hurması olarak da bilinen Cennet Hurmasını Gümüşhane'de yetiştiren Selim Ertürk, Trabzon'dan gelen arkadaşlarını şaşkına uğrattı.
Torul ilçesine bağlı Tufaniye mahallesi sakinlerinden Selim Ertürk, Türkiye’de en çok Akdeniz bölgesinde, Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri’nde de yetiştirilen şifa deposu Cennet Hurmasını hem Karasal hem de Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü bahçesinde yetiştirdi.
Sandıkta olgunlaşmasını bekliyor: Gümüşhane’de tek olan ağacı 6-7 yıl önce Trabzon’a gittiğinde yetiştirmeye karar veren ve bahçesine diken Ertürk, şimdi ağacından topladığı meyveleri sandıklara doldurarak olgunlaştıktan sonra tüketiyor.
Diyet listelerinin vazgeçilmezi: İçerdiği askorbik asit ve fenolik bileşikler nedeniyle antioksidan özelliği bulunan Cennet Hurması birçok vitamini bünyesinde tek başına barındırmasının yanında lif açısından zengin olduğundan diyet listelerinde üst sıralarda yer alıyor.
Sindirim sisteminden kansere varana kadar birçok hastalığa iyi gelen hurma ağacının ekim ayında meyvelerinin toplanarak sandıklara konulduğunu kaydeden Ertürk, Torul Kalesi Cam Seyir terasının yamaçlarında, Gümüşhane’deki tek Cennet Hurması ağacına ev sahipliği yaptığını söyledi.