Bu meyve ağacının Gümüşhane’de başka eşi yok sandıklarda saklıyor

Torul ilçesine bağlı Tufaniye mahallesi sakinlerinden Selim Ertürk, Türkiye’de en çok Akdeniz bölgesinde, Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri’nde de yetiştirilen şifa deposu Cennet Hurmasını hem Karasal hem de Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü bahçesinde yetiştirdi.