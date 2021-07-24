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'Bu mektubu okuyun' deyip suikast öncesi sır mektubu İbrahim Tatlıses'e verdi! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu mektubu okuyun' deyip suikast öncesi sır mektubu İbrahim Tatlıses'e verdi! Yıllar sonra ortaya çıktı

10 yıl önce İbo Show çekimleri sonrası saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses'e gönderilen sır mektup ortaya çıktı.

'Bu mektubu okuyun' deyip suikast öncesi sır mektubu İbrahim Tatlıses'e verdi! Yıllar sonra ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.

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'Bu mektubu okuyun' deyip suikast öncesi sır mektubu İbrahim Tatlıses'e verdi! Yıllar sonra ortaya çıktı

Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

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'Bu mektubu okuyun' deyip suikast öncesi sır mektubu İbrahim Tatlıses'e verdi! Yıllar sonra ortaya çıktı

Öldürülmek istenen İbrahim Tatlıses geçirdiği ameliyatlar sonrasından hayata tutunmayı başarmıştı.

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'Bu mektubu okuyun' deyip suikast öncesi sır mektubu İbrahim Tatlıses'e verdi! Yıllar sonra ortaya çıktı

Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak'ın, suikast girişiminden 3 yıl önce ünlü türkücüye haraç almak için tehdit dolu mektup gönderdiği ortaya çıktı.

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