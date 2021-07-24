'Bu mektubu okuyun' deyip suikast öncesi sır mektubu İbrahim Tatlıses'e verdi! Yıllar sonra ortaya çıktı
10 yıl önce İbo Show çekimleri sonrası saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses'e gönderilen sır mektup ortaya çıktı.
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.
Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.
Öldürülmek istenen İbrahim Tatlıses geçirdiği ameliyatlar sonrasından hayata tutunmayı başarmıştı.
Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak'ın, suikast girişiminden 3 yıl önce ünlü türkücüye haraç almak için tehdit dolu mektup gönderdiği ortaya çıktı.