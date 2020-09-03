Bu maskeler bildiğiniz gibi değil! Görenleri şaşırttı

“Bu insanların dudak okuması gerekiyor”

Fikrin çıkış aşaması ile ilgili konuşan Sevgi Dedeoğlu, bu maskelerin işitme engelli vatandaşlar için oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Dedeoğlu, “İşitme engelli arkadaşlarımız bu süreçte sıkıntı yaşıyorlar. Bu insanların dudak okuması gerekiyor. Ne yapabilirim diye düşünerek bu tarz bir maske tasarlamaya karar verdim. Ondan sonra da maske doğdu ve maskeleri yaptım. Normal maskeler sürekli kullanıma uygun değil ama benim tasarladığım maskeler uzun süreli kullanılabiliyor. Ötekiler sadece yüz mimikleri için çok önemli. Toplantılarda, avukatlarda, adliyelerde mimikleri kapatmamak gerekiyor. Onun için gerekliydi onlar” şeklinde konuştu.