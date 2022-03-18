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Bu listeye bakmadan 2. el otomobil almayın! İşte Mart ayının en uygun ikinci el araçları...

Bu listeye bakmadan 2. el otomobil almayın! İşte Mart ayının en uygun ikinci el araçları...

Motorine de zam üste zam gelmeye başladı. Haliyle bu durum araç fiyatlarına da yansımaya başladı. Mart ayında alınabilecek en en uygun ikinci el otomobiller belli oldu.

Bu listeye bakmadan 2. el otomobil almayın! İşte Mart ayının en uygun ikinci el araçları...

Geçtiğimiz aylarda sıfır araçlardan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) indirilmesine sevinen otomobil alıcıları sıfır araç fiyatlarına yönelmişti. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra oto severler yine hayal kırıklığına uğradı. 


İşte 2022 Mart ayına ilişkin alınabilecek en uygun ikinci el otomobil markaları...

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Bu listeye bakmadan 2. el otomobil almayın! İşte Mart ayının en uygun ikinci el araçları...

Şubat ayına ilişkin araç satışında Türkiye'de üretilen yerli yapım araçlardan Renault Clio birinciliği kimseye bırakmadı. 

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Bu listeye bakmadan 2. el otomobil almayın! İşte Mart ayının en uygun ikinci el araçları...

Ardından en çok satan ikinci el otomobil markası Fiat Egea oldu. 

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Bu listeye bakmadan 2. el otomobil almayın! İşte Mart ayının en uygun ikinci el araçları...

Ticari araçlarda ise Fiat Doblo birinci sırada yerini aldı.

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