Bu kuzu hem evin neşe kaynağı hem terapist! Bursa'da sahiplendi hayatı değişti

"Müthiş bir sevgim vardı"

Aysel Yar, “ Bir yıl önce kanser hastalığı geçirdim. Şuanda yine tedavi görüyorum ve üç aylık tedavim var. İnşallah, iyiye gideceğiz. Ben hastalığımdan dolayı insanlarla virüsten bir yıl öncesinden görüşemiyordum. Zaten benim de hayvanlara karşı müthiş bir sevgim vardı, hastalığım da biraz bahane oldu." dedi.