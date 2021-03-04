Bu kuzu hem evin neşe kaynağı hem terapist! Bursa'da sahiplendi hayatı değişti
ELAZIĞ'da kanser tedavisi gören ve psikolojik anlamda yıpranan kadın, sahiplendiği kuzu sayesinde yeniden hayata bağlandı. Aysel Yar, kuzunun kendisine en büyük ilaç olduğunu söyledi.
2 çocuk ve torun sahibi olan Aysel Yar (50), 2 yıl önce kanser tedavisi gördü. Hastalığı ve pandemiden dolayı da yaklaşık 2 yıl boyunca ihtiyaç olmadığı sürece evden dışarı çıkamayan Yar, doğum esnasında annesi ölen bir kuzuyu sahiplendi.
'Sakız' yetişti: Gördüğü tedaviden dolayı kendini kötü hisseden Yar, ‘sakız’ adını verdiği kuzu ile hayata yeniden bağlandı.
Yar, evine aldığı kuzuyu ceviz, ekmek ve biberonla süt içirerek besleyerek büyütüyor.
"Müthiş bir sevgim vardı"
Aysel Yar, “ Bir yıl önce kanser hastalığı geçirdim. Şuanda yine tedavi görüyorum ve üç aylık tedavim var. İnşallah, iyiye gideceğiz. Ben hastalığımdan dolayı insanlarla virüsten bir yıl öncesinden görüşemiyordum. Zaten benim de hayvanlara karşı müthiş bir sevgim vardı, hastalığım da biraz bahane oldu." dedi.