Bu köpeklere sahip olmak isteyen aylarca bekliyor! Dilekçeyle başvuruluyor tanesi 4 bin lira

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa'nın Karacabey ve Sivas'ın Ulaş Tarım İşletmesi kangal ve akbaş ırkı Türk çoban köpeklerinin safkan özellikleri hassasiyetle korunarak çoğaltılıyor. Buradaki kangal ve akbaşları sahiplenmek ise hiç de kolay değil. Hayvan besleme teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan süreci şöyle özetledi: "Vatandaşlar dilekçe ile müracaat ediyor. Sırası geldiğinde arayıp kendilerini bilgilendiriyoruz. Dişi isteyenler en erken 8 ay, erkek isteyenler ise 12-15 ay gibi sıra bekliyor. Şu an sırada 270 kişi var."