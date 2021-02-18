Bu köpeklere sahip olmak isteyen aylarca bekliyor! Dilekçeyle başvuruluyor tanesi 4 bin lira
TİGEM'de yetiştirilen kangal ve akbaş cinsi çoban köpeklerine rağbet arttı. Dişi isteyenler en erken 8 ay, erkek isteyenler ise 12-15 ay gibi sıra bekliyor. Yavrular 3 bin 540, genç köpekler ise 4 bin 956 liradan satılıyor. Şu an 270 kişi sırada bekliyor.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa'nın Karacabey ve Sivas'ın Ulaş Tarım İşletmesi kangal ve akbaş ırkı Türk çoban köpeklerinin safkan özellikleri hassasiyetle korunarak çoğaltılıyor. Buradaki kangal ve akbaşları sahiplenmek ise hiç de kolay değil. Hayvan besleme teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan süreci şöyle özetledi: "Vatandaşlar dilekçe ile müracaat ediyor. Sırası geldiğinde arayıp kendilerini bilgilendiriyoruz. Dişi isteyenler en erken 8 ay, erkek isteyenler ise 12-15 ay gibi sıra bekliyor. Şu an sırada 270 kişi var."
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), Bursa'nın Karacabey ve Sivas'ın Ulaş ilçelerindeki işletmelerinde kangal ve akbaş ırkı çoban köpeği yetiştiriliyor.
Türk çoban köpeklerinin Anadolu'ya özgü safkan gen kaynaklarının özel koruma altında tutulduğu tesislerde, bu ırkların yozlaşmadan gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanıyor.
Karacabey'de 1997 yılından itibaren üretimi ve satışı gerçekleştirilen köpekler, yakın akrabalığı önlemek için soy kütüğü sistemiyle kayıt altına alınıyor.