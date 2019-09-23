Bu kız gerçekten hakim mi? Twitterı sallayan video

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sahte fatura kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Tatlıtuğ hakkında “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenirken, mahkemede çekilen bir fotoğraf karesi tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta Tatlıtuğ, kadın hakimle görülüyor. 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğu belirtilen kişi fotoğrafı "Perşembe sürprizi" notuyla paylaşırken, şimdi ise sosyal medyada yayınlanan bayan hakim ile ilgili video tartışmayı dahada alevlendirdi. Sosyal medyada @gülbinngram hesabından paylaşılan video sosyal medyada bir çok kişinin tepkisine neden oldu.