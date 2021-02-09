Bu kez 'Şükür Zamanı' deyip paylaştı Ceyda Düvenci'den aile pozu böyle geldi
Ceyda Düvenci kızının regl olmasını açıklamasının ardından 'Şükür Zamanı' diyerek aile pozlarını paylaştı.
Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 2015 yılında nikah masasına oturdu. Mutluluklarıyla sosyal medyanın ve magazin dünyasının gözde çifti haline geldi. Instagram'ı sık kullanan Düvenci ve Şakrak çifti, birçok mutlu anını buradan paylaşıp herkesin beğenisini kazandı.
Oğulları Ali'nin de aileye katılmasıyla 4 kişilik mutlu bir çekirdek aile olan çiftin kızları Melisa'yla ilgili paylaşım ise geçtiğimiz günlerde ortalığı karıştırdı. Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medyada herkese kızının özelini açtı.
Düvenci, Instagram'da kızının ilk kez regl olduğu günü bir fotoğrafla paylaştı. Tepkiler çığ gibi büyüdü fakat geri adım atmadı. Oyuncu, o paylaşımı ise şu şekilde yaptı:
"Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21"