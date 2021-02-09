Bu kez 'Şükür Zamanı' deyip paylaştı Ceyda Düvenci'den aile pozu böyle geldi

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 2015 yılında nikah masasına oturdu. Mutluluklarıyla sosyal medyanın ve magazin dünyasının gözde çifti haline geldi. Instagram'ı sık kullanan Düvenci ve Şakrak çifti, birçok mutlu anını buradan paylaşıp herkesin beğenisini kazandı.