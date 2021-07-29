Bu kez Muğla Marmaris'te yangın çıktı! Alevler her yeri sardı otelleri ve siteleri tehdit ediyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Manavgat'ın ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda orman ekibi ve helikopter sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgedeki otel ve sitelerde de önlem alındı. Yangının çıktığı alana itfaiye ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği ve karadan müdahale edilemediği ifade edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.