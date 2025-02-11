Bu kez kutuplardan çıktı geliyor! Tuz stoklarını bitirecek kar yağışı
İstanbul'a kar yağacak mı, diye soran başta çocuk milyonlarca insanı sevindirecek haber geldi. Uzmanlar kutuplar üzerinden gelen şiddetli soğukların 75 ilde etkili olacağını, İstanbul'un da beklenen yoğun kar yağışı ile tanışacağını duyurdu. Hava Forum, beklenen kar için, "Belediyelerin tuz stokları tükenecek" yorumunda bulundu.
İstanbul'a kar yağacak mı? Daha doğru bir ifadeyle İstanbul'da yerleri beyaza kaplayacak kar ne zaman yağacak? Uzun süredir beyaz örtüye hasret kalan İstanbul sakinlerini mutlu edecek haber nihayet geldi. Uzman meteorologlara göre, Sibirya'dan Türkiye'ye doğru ilerleyen güçlü bir soğuk hava dalgası kısa süre sonra yurt genelinde 75 ilde etkisini göstermeye hazırlanıyor. Ve bu iller arasında İstanbul'da yer alıyor.
SİBİRYA SOĞUKLARI NE ZAMAN GELECEK?
Hawaeather isimli binlerce takipçisi olan x sosyal medya platformu hesabında, 6 Ocak 2017'deki "Godzilla" sisteminden daha güçlü bir soğuk hava dalgasının Türkiye'ye yöneldiği bilgisini paylaştı. Paylaşılan mesajda, "Atlantik üzerindeki gidişat lehimize yönelmeye ve ekstrem Sibirya soğuklarını üzerimize indirmeye başladı. Ayın 17'si sonrası +NAO/+BLOCK senaryoları artıyor, dolayısıyla üzerimize sürekli bir soğuk akışı ihtimali artıyor" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Hava Forum'dan yapılan açıklamada ise, "Kar severler şöyle bir silkilelim ve kendimize gelelim. Yıllardır beklediğimiz o ana daha da yaklaşıyoruz. Meteorolojik modellerde pozitif gelişmeler var. Öyle bir güce sahip ki gelirse belediyelerin tuz stoklarında sorunlar yaşanabilir. 70-75 şehirde okullar tatil olur" ifadelerine yer verdi.
6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Bu arada Meteoroloji hava tahmin raporunda 6 il için de sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Raporda bugün sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olmasının beklendiği belirtildi. Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.