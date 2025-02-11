Bu kez kutuplardan çıktı geliyor! Tuz stoklarını bitirecek kar yağışı



İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Hava Forum'dan yapılan açıklamada ise, "Kar severler şöyle bir silkilelim ve kendimize gelelim. Yıllardır beklediğimiz o ana daha da yaklaşıyoruz. Meteorolojik modellerde pozitif gelişmeler var. Öyle bir güce sahip ki gelirse belediyelerin tuz stoklarında sorunlar yaşanabilir. 70-75 şehirde okullar tatil olur" ifadelerine yer verdi.