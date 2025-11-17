Bu kez böyle olmayacak dedi kulislerdeki net rakamı açıkladı! Memur ve emekli buna kilitlendi
Memur ve memur emeklisi maaş zammına kilitlenmişken bir yandan açıklanan enflasyon rakamları ile maaş zammı hesapları yapılmaya devam ediyor. Milyonların merak ettiği konulardan bir tanesi de seyyanen zam gibi bir iyileştirme olup olmayacağı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş hem mevcut rakamları değerlendirdi hem de kulis bilgilerini aktardı. İşte memur ve emeklisinin merak ettiği son durum...
Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, Ekim 2025 enflasyonunda 2,55, yıllık 32,87 rakamını işaret edip "yıl sonu yüzde 30 altı beklentileri artık hayal oldu" dedi. Devamında Karakaş "Üç dönem TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun altında güncelleme ile karşı karşıya kalan memur ve emeklisine ocak ayında iyi haber! Bu kez böyle olmayacak. Yani resmî enflasyonun altında ezilme olmayacak" ifadelerini kullandı.
Ekim ayı enflasyonunun da ilavesiyle kümülatif zam oranının yüzde 10,25'e çıktığını belirten Karakaş, bu oranın SSK + Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık enflasyonunu oluşturduğunu aktardı. Memur ve emeklisinin maaş güncellemesinin bunlardan farklı olarak toplu sözleşme ile beraber belirlendiğini vurgulayan Karakaş "İyi haber: Son dört ayın verilerine göre yapılacak güncellemede %16,55'lik zam + 1000 TL taban artışı garanti" dedi.
Devamında Karakaş "Daha iyisi: Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini %31-33 aralığında kalırsa, zam %18,5-20 bandına çıkabilir. Üstelik 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle (özellikle emeklilerde) %20'yi aşmak mümkün. Eski emekli sandığı kuralları burada devreye giriyor: Memurlardan farklı yansıma, cepleri minik de olsa biraz daha doldurabilir" ifadelerini kullandı.