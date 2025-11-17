Bu kez böyle olmayacak dedi kulislerdeki net rakamı açıkladı! Memur ve emekli buna kilitlendi

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, Ekim 2025 enflasyonunda 2,55, yıllık 32,87 rakamını işaret edip "yıl sonu yüzde 30 altı beklentileri artık hayal oldu" dedi. Devamında Karakaş "Üç dönem TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun altında güncelleme ile karşı karşıya kalan memur ve emeklisine ocak ayında iyi haber! Bu kez böyle olmayacak. Yani resmî enflasyonun altında ezilme olmayacak" ifadelerini kullandı.