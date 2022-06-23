BIST 2.576
DOLAR 17,36
EURO 18,28
ALTIN 1.023,48
HABER /  GÜNCEL

Bu kafayla NATO'yu anca rüyanızda görürsünüz! İsveç devlet televizyonu, YPG/PKK elebaşlarından Şahin ile röportaj yaptı

Bu kafayla NATO'yu anca rüyanızda görürsünüz! İsveç devlet televizyonu, YPG/PKK elebaşlarından Şahin ile röportaj yaptı

NATO'ya üye olmak isteyen ama terör örgütlerine desteği sürdürmeye devam İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj yaptı.

Abone ol

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde SVT'ye saklandığı sözde makamından açıklamalarda bulunan terörist Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi.

"İsveç PKK/YPG'ye desteğini sürdürsün"

Türkiye'nin muhtemel operasyonu için NATO ülkelerine baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, "İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini" kaydetti.

SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti

Bu röportaja tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle İsveç, Stockholm’ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmailağa lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önünde yoğun kalabalık
İsmailağa lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önünde yoğun kalabalık
Son seçim anketi ORC'den geldi o partinin yükselişi dikkat çekti Nevşehir, Afyonkarahisar, Bilecik...
Son seçim anketi ORC'den geldi o partinin yükselişi dikkat çekti Nevşehir, Afyonkarahisar, Bilecik...
İsrail 'İstanbul'u terk edin' demişti İranlı suikast timleri peş peşe yakalandı
İsrail 'İstanbul'u terk edin' demişti İranlı suikast timleri peş peşe yakalandı
Emekli maaşlarına yüzde 40 zam sinyali Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Emekli maaşlarına yüzde 40 zam sinyali Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Mahmut Efendi eşleri ve çocukları kimdir? Mahmut Efendi evlilikleri ilk eşi kimdir?
Mahmut Efendi eşleri ve çocukları kimdir? Mahmut Efendi evlilikleri ilk eşi kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zam tartışmasında detayları yazdı: Kılıçdaroğlu'na yüzde 80 yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zam tartışmasında detayları yazdı: Kılıçdaroğlu'na yüzde 80 yapılacak
Binomo’dan yeni nesil ticaret modeli: FTT!
Binomo’dan yeni nesil ticaret modeli: FTT!
Diyarbakır'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu
Diyarbakır'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Mahmut Ustaosmanoğlu çocukları kimdir Mahmut Efendi'nin kızı ve oğlu kaç tane?
Mahmut Ustaosmanoğlu çocukları kimdir Mahmut Efendi'nin kızı ve oğlu kaç tane?