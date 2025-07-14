Bu kadın dünyada gündem oldu: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!

"Güvenilirlik seviyesi yüzde 200"

"Yine Rostov'a uçtum, bırakamıyorum" sözleriyle de bu lüks seyahatlerin sıradan hale geldiğini ima eden Shalaeva ayrıca sevgilisinin "Kremlin'den biri" olduğunu belirtirken, "Güvenilirlik seviyesi yüzde 200" gibi dikkat çekici ifadeler kullandı.