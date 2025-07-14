Bu kadın dünyada gündem oldu: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!
23 yaşındaki Maria Shalaeva, tırnak randevusuna 100 milyon dolarlık askeri uçakla gitti. Görüntüleri sosyal medyada dikkat çeken ifadelerle yayınlayan Shalaeva kısa sürede dünya gündemine oturdu.
Rusya gündemini karıştıran iddia The Sun'dan geldi. Rusya Savunma Bakanı Andrei Belusov'un sevgilisi olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Maria Shalaeva, bakanlığa ait Ilyuşin-76 tipi ağır nakliye uçağıyla Rus ordusunun ana karargahlarından biri Rostov-na-Donu kentine götürüldü.
Rusya Savunma Bakanı Andrei Belusov'un sevgilisi olduğu iddia edilen 23 yaşındaki genç kadın, "sevgilisinin" kendisine şehirde manikür randevusu ayarladığını yazdığı sosyal medya paylaşımında, "Kim demiş uçaklar Rostov'a gitmiyor? Gidiyor ama herkese değil" ifadelerini kullandı.
"Güvenilirlik seviyesi yüzde 200"
"Yine Rostov'a uçtum, bırakamıyorum" sözleriyle de bu lüks seyahatlerin sıradan hale geldiğini ima eden Shalaeva ayrıca sevgilisinin "Kremlin'den biri" olduğunu belirtirken, "Güvenilirlik seviyesi yüzde 200" gibi dikkat çekici ifadeler kullandı.
Çocuğunu da yanına aldı
Shalaeva, uçuşa üç yaşındaki oğlu Tim'i de götürdüğünü söyledi. Çocuğun babasının kim olduğu hakkında açıklama yapılmasa da bu detay, "çocuk, sevgilisinden olabilir mi?" sorularını beraberinde getirdi.