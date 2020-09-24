Sosyal medya aracılığı ile şahit olduğum bir haberi okuduktan sonra hala kendime gelebilmiş değilim.

Zihnim okuduklarıma isyan ediyor, kabul etmek istemiyor.

Müslüman bir ülkenin vatandaşı bu kadar alçalamaz, bu kadar zelil olamaz, bu kadar kendi milletini hor ve hakir görmez/göremez.

“BAE’li aktivist Mazrui, İsrail Maariv gazetesine verdiği röportajda, Suudi Arabistan’ı Hz. Peygamber (sav) döneminde Hayber’den kovulan Yahudiler için İsrail’e tazminat ödemeye ve bazı Yahudilere vatandaşlık verilmesi çağrısında bulundu. Mazrui, Zayed’e yakınlığı ile biliniyor...”

Beni kendimden geçiren, adeta öfke ve sinir krizleri geçirmeme neden olan, ya da derin bir hayal kırıklığı yaşatan haber bu…

İnanılması güç ama gerçek. "Bu kadarı da olmuş olamaz değil mi?" dedirtecek kadar inanılması güç!

Zannederim benim yaşadığım şoku daha birçok kişi de yaşamış olmalı ki habere yapılan yorumlarda bu haberin doğru olup olmadığını sorgulamışlar. Ama maalesef doğru…

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (a.s.m.) yargılama, sorgulama, mahkûm etme cüretini bir insan, hele de bir Müslüman nasıl olur da gösterebilir.

Düşünün, hakkında konuştuğunuz insan Hz. Peygamber Hz. Muhammed (a.s.m.).

Allah’ın yeryüzündeki elçisi… Her hareketine Allah’ın yön verdiği bir insan…

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) hakkında böyle bir densizlik yapan kişi asla ve asla bu dinin bir mensubu olamaz. Olsa bile bu sözünden sonra durduğu yer bambaşka bir yerdir.

Her yer olabilir ama asla İslam olamaz.

Çünkü iman etmenin bir şartını ihlal etmiştir bu sözü söyleyen.

Yazıklar olsun bu sözü söyleme cüretini gösteren mahlukata…

Peki, bu ülkenin vatandaşları bu insanın söylediklerine nasıl bir tepki gösterecekler acaba?

Acaba sessiz kalıp tasdik mi edecekler yoksa tepkilerini dile getirecekler mi?

İnşallah ikincisi olur yoksa Müslümanlar açısından işler hiç de iyiye gitmiyor demektir.

Peki İslam aleminin buna tepkisi ne olacak?

Ya Türkiye’nin tepkisi hangi boyutta cereyan edecek? Kuru kuru bir kınama mı yapacağız acaba?

Bütün dünyada ki Müslümanların tepkisini merak ve haşyet ile takip edeceğim.

Hele de Arap dünyasının…

Ciddi manada merak ediyorum Arapların tepkisini. Acaba ne yapacaklar?

Tepki mi verecekler yoksa alttan alta söz konusu tazminat ödemenin ve vatandaşlık hakkı vermenin alt yapısını mı hazırlayacaklar…

Zaten son günlerde Arap aleminin İsrail karşısındaki durumu içler acısı. Adeta İsrail’e mahkûm olmuşlarda onların her dediklerini, her istediklerini tıpış tıpış yerine getiriyorlar. Tasmalarını İsrail elinde tutuyor!

Yakında topyekûn bir halde İsrail’in hakimiyeti altına girerlerse hiç şaşırmayacağım.

Eğer işi Peygamber Efendimizi (as.m.) yargılama ve mahkûm etme seviyesine getirdilerse her şey beklenir onlardan…

Demek ki Yahudiler asla ve asla gönderilmemişler. Gider gibi yapıp Arap milletinin içine sinmişler.

Tam 1400 yıldır kendilerini gizlemişler ve ilmek ilmek dokudukları planlarını hayata geçirmişler. Geçirmişler de Müslümanların haberi bile olmamış.

Ruhu bile duymamış.

Yoksa içinde azıcık İslamiyet ve hatta milliyetçilik duyguları taşıyan birisi bu sözleri edemez.

İçinde azıcık milliyetçilik duyguları taşıyan birisi İsrail ve Yahudiler karşısında bu kadar alçalamaz.

Hep söylemişimdir, yine söylüyorum. Bu ve benzeri olaylar ilahi gazabın hareket geçmesi için birer vesile oluyor.

Ve o ilahi adalet ve gazap geldiği gün ayrım yapmayacak.

Bundan hepimiz nasibimizi alacağız…

Rabbim, sen bize içimizdeki cahiller nedeniyle azap etme… (Amin)