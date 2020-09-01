Bu kadar da olmaz! Tarihi camiye kümes yaptılar

“Tarihi yapılara önem vermiyoruz“

Fatih’te yaşadığını ve çoğu tarihi caminin bu şekilde olduğunu söyleyen Muhammed Kaya, “Fatih'in birçok tarihi mekanı var. Bir tek sorun burada değil, Balat'a doğru inerseniz tarihi çeşmeler görürsünüz. Üzeri yazı yazılmış yapılar var. İnsanlar bilinçsiz, bu durumdan rahatsız olan insanlar var, bir o kadar da rahatsız olmayan insanlar var. Bu durum böyle olunca maalesef böyle şeyler ortaya çıkıyor. Tarihi yapılara önem vermiyoruz. Bunun nedeni eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Çünkü geçmişten beri böyleyiz. Avrupa'ya gittiğinizde nasıl tarihlerine sahip çıktıklarını görüyorsunuz. Böyle olan ülkeler fazla turist çekiyor. Camide sıcak serinlemesi için, kışın da ısınması için olabilir. Fakat camiyle ilgilenen kişilerin bu işin yolunu bulması gerekirdi. Bu cami ufak bir sorun, Fatih çevresinde çok daha kötü. Bunun çözümü buradaki insanları bilinçlendirmek gerekir” ifadelerini kullandı.