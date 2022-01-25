Bu işte tuhaflık var Şafak Sezer 24 saattir hala evine gidememiş TGRT'ye bağlandı
TGRT canlı yayınına bağlanan Şafak Sezer kar yağışı nedeniyle İstoç kavşağında mahsur kaldığını, 21 saattir dışarıda olduğunu söyleyerek yardım istedi ancak sosyal medya Şafak Sezer'in saatler geçmesine rağmen karda mahsur kalmasını şaşkınlıkla karşıladı.
İSTANBUL'da kar yağışı hayatı felç etti, uçak ve deniz yolu seferleri iptal edilirken, karayollarının kilit noktalarında da ulaşım trafiğe kapandı. İstanbul'da kar yağışından ünlü oyuncu Şafak Sezer de 6 saat boyunca İstanbul- İstoç kavşağı mevkiinde yolda mahsur kalarak muzdarip oldu. Şafak Sezer, Twitter ve Instagram'dan paylaştığı videolarla devlet yetkililerinden yardım istedi. Dün geceden bu yana araçların yolda kontak kapatarak mahsur kalmasıyla evine varamayan Şafak Sezer, TGRT'de Erol Köse ve Yasemin Bozkurt'un sunduğu Bilmedikleriniz isimli programa telefon bağlantısıyla katıldı ve Beylikdüzü mevkiinde bir hastaneye sığındığını, 21 saattir dışarıda olduğunu ve evine ulaşamadığını bildirdi. Twitter'da TT olan Şafak Sezer için seferber olan vatandaşlar, üzerinden saatler geçmesine rağmen hala aynı noktada mahsur olduğunu ifade ederek yardım isteyen Şafak Sezer'i ti'ye almaya başladı. Şafak Sezer'in mahsur kaldığı anların görüntüsünün, sosyal medyada 'Sokakta kalan bir tek Şafak kaldı' gibi esprili yorumlarla paylaşılması dikkat çekti.
Sosyal medyada 'Şafak Sezer' esprisi: Herkes evine bir şekilde ulaştı, Şafak hala dışarıda!
Dün sabah bir televizyon programına katılan ve sonrasında evine gitmek için yola çıkan Şafak Sezer, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda yaşanan aksaklıkların kurbanı oldu. 21 saattir kar yağışında dışarıda mahsur kaldığını ifade eden ve TGRT canlı yayınında yarım isteyen Şafak Sezer'in saatler geçmesine rağmen herhangi bir merkezi noktaya ulaşamamış olması sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı. Özellikle Şafak Sezer'in Twitter'da viral olan yardım istediği videosu 'Herkes bir şekilde evine ulaştı ama Şafak hala dışarıda' gibi esprili yorumlar aldı.
6 saat araçta mahsur kaldığını söylemişti
Dün akşam sosyal medya hesabından video yayınlayarak 6 saattir araçta mahsur kaldığını söyledi. Bugün TGRT ekranlarında yayınlanan Yasemin Bozkurt ve Erol Köse ile Bilmedikleriniz adlı programa bağlanan Sezer, saatlerdir yolda olduğunu söyleyerek yaşadıklarını anlattı.
Şafak Sezer: 21 saattir yoldayım. Kendimi bir hastaneye atmaya çalışıyorum, çok açım...
İstanbul'da yoğun kar yağışından dolayı İstanbul Hadımköy'de mahsur kalan oyuncu Şafak Sezer, evine gidemediği için TGRT canlı yayınında çağrıda bulundu. Erol Köse ve Yasemin Bozkurt'un sunduğu Bilmedikleriniz canlı yayınına telefon ile bağlanan Şafak Sezer, "21 saattir yoldayım. Kendimi bir hastaneye atmaya çalışıyorum, çok açım" dedi.