Bu işte tuhaflık var Şafak Sezer 24 saattir hala evine gidememiş TGRT'ye bağlandı

İSTANBUL'da kar yağışı hayatı felç etti, uçak ve deniz yolu seferleri iptal edilirken, karayollarının kilit noktalarında da ulaşım trafiğe kapandı. İstanbul'da kar yağışından ünlü oyuncu Şafak Sezer de 6 saat boyunca İstanbul- İstoç kavşağı mevkiinde yolda mahsur kalarak muzdarip oldu. Şafak Sezer, Twitter ve Instagram'dan paylaştığı videolarla devlet yetkililerinden yardım istedi. Dün geceden bu yana araçların yolda kontak kapatarak mahsur kalmasıyla evine varamayan Şafak Sezer, TGRT'de Erol Köse ve Yasemin Bozkurt'un sunduğu Bilmedikleriniz isimli programa telefon bağlantısıyla katıldı ve Beylikdüzü mevkiinde bir hastaneye sığındığını, 21 saattir dışarıda olduğunu ve evine ulaşamadığını bildirdi. Twitter'da TT olan Şafak Sezer için seferber olan vatandaşlar, üzerinden saatler geçmesine rağmen hala aynı noktada mahsur olduğunu ifade ederek yardım isteyen Şafak Sezer'i ti'ye almaya başladı. Şafak Sezer'in mahsur kaldığı anların görüntüsünün, sosyal medyada 'Sokakta kalan bir tek Şafak kaldı' gibi esprili yorumlarla paylaşılması dikkat çekti.