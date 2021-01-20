Bu işleri seçenler yaşadı! İşte 2021'de en çok aranacak meslekler

LinkedIn verileri, 2021'de en çok talep gören 15 işi ve her pozisyon için gereken en önemli becerileri ortaya koyuyor. Yeni bir rapor, talep ve mevcut iş sayısı kombinasyonuna göre sıralanan, geçen yıl içinde en hızlı büyüyen iş alanlarını vurguluyor.