Bu işi Türkiye'de sadece bir kadın yapıyor! Ürettikleri binlerce liraya satılıyor
Burçin Bayar Babaoğlu, Türkiye'nin tek kadın kanun sanatçısı olmakla birlikte çalgı aletlerinin minyatürlerini de yapıyor. Bayar, kanunların tanesini en az 7 bin liradan satıyor.
Üniversitesinin Çalgı Yapımı Bölümü'nden mezun olan Bayar, kendine bir atölye açmaya karar verir ve Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası olur. Geri dönüştürdüğü malzemeler ile müzik aletleri yapan Bayar, tavladan ve eski radyodan gitar, kurabiye kutusu ve yağ tenekesinden ukulele üretiyor.
Karşıyaka Belediyesi tarafından da desteklenen Bayar, yakında belediye bünyesinde bir atölye açarak farklı nesneleri enstrümana dönüştürme konusunda kursiyerlere yol gösterecek.
Projenin, sadece Karşıyaka'da değil Türkiye'nin her yerinde uygulanabileceğini söyleyen Bayar, "Sürekli olarak tüketiyoruz. Yağı kullanıyoruz, tenekesini çöpe atıyoruz ama bu tenekeyi bir enstrümana çevirmek bir dönüşümü sağlıyor. Sürekli tüketmek yerine üretmeye başlamış oluyoruz" dedi.
Bu işi yapan tek kadın: 5 yıllık bir emeğin sonucunda okulu bitirdiğini ve usta olduğunu belirten Bayar, şu anda bu işi yapan tek kadın olduğunu söyledi. Bayar, sözlerine şu şekilde devam etti: "İmalat erkek mesleği deniliyor. Ben sınava girdiğimde de 'Marangoz mu olacaksın' demişlerdi. Bir kadının böyle bir şey yapması diğer insanlara şaşırtıcı geliyor. Kanun zor bir çalgı aleti ama zor olsa da mesleğimi devam ettiriyorum.”