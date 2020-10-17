Bu illerdekiler dikkat! Meteoroloji'den dolu, hortum, sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta güney ilçeleri olmak üzere Edirne, Tekirdağ'ın merkez ve batı ilçeleriyle Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.