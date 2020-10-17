Bu illerdekiler dikkat! Meteoroloji'den dolu, hortum, sel uyarısı
Meteoroloji yetkililerinden art arda uyarılar geliyor. Hafa sonu özellikle Marmara'da çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer dolu, hortum, sel baskınlarına karşı uyardı. İşte yapılan son hava durumu açıklaması...
Güneşli ve sıcak hava hafta sonu yerini yağışa bırakıyor. İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda ceviz büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşmiş ve sağanak yağış günlerce sürmüştü. Yetkililer bu hafta sonu için de kritik uyarılarda bulundu.İşte son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta güney ilçeleri olmak üzere Edirne, Tekirdağ'ın merkez ve batı ilçeleriyle Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum oluşum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda ceviz büyüklüğünde dolu yağmış ve araçlarda hasar meydana gelmişti.