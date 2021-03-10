Bu illerdekiler dikkat! Meteoroloji'den çamur yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu tahminleri geldi. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken yetkililer çamur yağışına karşı uyardı. Öte yandan sağanak yağış ve kar yağışı da bazı bölgelerde etkili olacak. İşte son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde bugün Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Kurumdan yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevreleri, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.