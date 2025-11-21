Bu illerde yaşayanlar uzun yaşıyor! İşte Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, Türkiye’de doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarda bu süre 81,1 yıl olurken, erkeklerde 75,6 yıl olarak ölçüldü. Böylece kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı ortaya çıktı.
İl bazında yapılan değerlendirmede, bazı şehirlerde ortalama yaşam süresinin ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıktığı görüldü. Özellikle Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde hem kadınlarda hem erkeklerde yaşam beklentisinin daha yüksek olduğu dikkat çekti.
Verilere göre Muğla, Gümüşhane, Tunceli, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize gibi illerde ortalama yaşam süresi 80 yıl ve üzerine çıktı. Bu iller, “en uzun ömürlü” şehirler arasında yer aldı. Diğer yandan bazı illerde ortalama yaşam süresinin 77–78 yıl bandında seyrettiği görüldü.
YAŞAM SÜRESİ EN UZUN 10 ŞEHİR
TÜİK verilerine göre Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip iller özellikle Ege ve Karadeniz bölgelerinde yoğunlaştı. İşte ortalama yaşam beklentisi en yüksek ilk 10 il:
Tunceli
Kadın: 84,1 – Erkek: 77,0
Ortalama: 80,3
Muğla
Kadın: 84,0 – Erkek: 77,7
Ortalama: 80,7