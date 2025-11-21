Bu illerde yaşayanlar uzun yaşıyor! İşte Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri...

İl bazında yapılan değerlendirmede, bazı şehirlerde ortalama yaşam süresinin ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıktığı görüldü. Özellikle Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde hem kadınlarda hem erkeklerde yaşam beklentisinin daha yüksek olduğu dikkat çekti.