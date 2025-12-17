Bu illerde oturmak cep yakıyor! İşte kiraların en çok arttığı 15 il
Kasım ayı enflasyon verileri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler, Türkiye genelinde kira artışlarının seyrini bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde konut kiraları dikkat çekici oranlarda yükselirken, bazı şehirler artış hızında öne çıktı. İşte kiraların en çok arttığı 15 il...
Kasım 2025 kira endeksine göre Türkiye genelinde konut kiraları yıllık yüzde 27,82 oranında arttı. Ortalama kiranın 23 bin 805 TL olduğu gözlenirken, bazı Anadolu illerinde bu oran %68’i aştı.
Bu artış oranı “boş kiralık evler” için geçerli olurken, kasım ayı enflasyon verisine göre yapılan değerlendirmeler dikkate alındığında, mevcut kiracılar için uygulanacak azami kira zam oranı ise %35,91 olarak hesaplandı.
KİRALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLER
Bu arada Türkiye genelinde daire nitelikli boş konutlar için son 1 yıllık dönemde en yüksek kira artışlarının yaşandığı şehirler ve bu şehirlerde ortalama kiralar şöyle sıralandı:
15-Afyonkarahisar: 17.751 TL (%36,94)