Bu ilçeler il olabilir! Listede çok sürpriz ilçeler var: Herkes merakla bekliyordu

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il, 922 ilçe bulunuyor. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük.Durum böyle olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil elbette.