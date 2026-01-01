Bu genler çok konuşulur! Afra Saraçoğlu annesini paylaştı, sosyal medya sallandı
yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu, şimdilerde A.B.İ. dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni projesi için hazırlıklarını tamamlayan ünlü oyuncu, bu kez annesi Lütfiye Saraçoğlu ile verdiği pozla gündeme geldi. Anne-kızın yeni yıl karesi kısa sürede büyük ilgi görürken, paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.
YORUM YAĞDI
Afra Saraçoğlu'nun annesi ile karesine; 'güzellik genetikmiş', 'güzelliğin nereden geldiği belli oldu', 'annesinin kızı' gibi yorumlar yapıldı.
“Yalı Çapkını” dizisindeki başarısıyla büyük çıkış yakalayan Saraçoğlu’nun, yeni projesinden bölüm başı 2,5 milyon TL kazanacağı iddiaları gündeme gelmişti.