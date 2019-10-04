Bu gece Efe siklonu vuracak! Meteorolojiden dolu, yağmur, hortum alarmı

Bugün Edirne'den başlıyor yarın İstanbul'da

Meteorolojinin uyarılarından biri de Marmara bölgesi için oldu. Bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve şiddetli fırtına görülecek. Şiddetli yağışlar yarın İstanbul ve Kocaeli ile birlikte Bursa'yı da kapsamına alıp Marmara'nın geneline yayılacak.

İşte fırtana beklenen illerin 5 günlük hava durumu raporu: