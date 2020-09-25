Bu fotoğraftaki üç kişi şimdi çok ünlü! Babil ve Kırmızı Oda'nın oyuncularını hiç böyle görmediniz
Oyuncu Aslı Enver bir arkadaşının yaptığı TBT fotoğrafını İnstagram hesabından yayınladı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım çok konuşuldu.
İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından Babil dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken güzel oyucu Aslı Enver sosyal medya hesabından paylaştığı bir tbt fotoğrafıyla herkesi şaşırttı. Paylaştığı vesikalık fotoğraflarla takipçilerini geçmişe götürdü.
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2002-2003 yılında aynı bölümden mezun olan ekip o yıllara ait fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Enver gençlik yıllarına ait paylaşıma "yahu bebeymişiz" notunu düştü.
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Kırmızı Oda dizisindeki rolüyle çok konuşulan Melisa Sözen gençlik yıllarına ait fotoğrafına "Bebeler... Bu arada keşke kaşlarım da mezuniyete katılsaymış" notunu yazdı.
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