Bu evlerin tasarımına şaşıracaksınız! Yeni nesil ev tasarımı

Zevkle döşediğimiz odalardan en önemlisi yatak odasıdır. Salonun dekorunu da bir o kadar dikkat ederiz. Son yıllarda iç mimari örneklerde de oldukça değişik tasarımlar görürüz. Bu tasarımlar bazen eskiyi andırır ve bazen de modern bir yapıyı. Modern yapı içimizde ferahlık uyandırabilirken eski bir tasarım da nostalji yelleri estirir.