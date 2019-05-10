Bu evin içinden çıkanlara polis bile inanamadı! Şoke eden görüntüler
ABD'nin Los Angeles kentinde lüks bir eve düzenlene operasyonda evde çıkanlar polis dahil herkesi şoke etti.
ABD'nin Los Angeles kentinde Çarşamba günü düzenlenen operasyon sonucu ortaya çıkan gerçek görenleri hayrete düşürdü. Los Angeles Polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda binden fazla silah bulundu. Ülkenin zenginlerinin kaldığı muhitteki lüks bir evde bulunan ölüm makineleri polisleri bile şaşkına çevirdi.
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ABD'nin Los Angeles kentindeki Holmby Hills'te gerçekleştirilen baskın görenleri hayrete düşürdü.
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Los Angeles polisleri tarafından gerçekleştirilen baskın sonucu sosyetik muhitteki bir evde binden fazla silah bulundu.
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Çarşamba günü meydana gelen olay kaçak silah satışı şüphesi sonrası gün yüzüne çıktı.
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