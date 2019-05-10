Bu evin içinden çıkanlara polis bile inanamadı! Şoke eden görüntüler

Bu evin içinden çıkanlara polis bile inanamadı! Şoke eden görüntüler

ABD'nin Los Angeles kentinde lüks bir eve düzenlene operasyonda evde çıkanlar polis dahil herkesi şoke etti.

Bu evin içinden çıkanlara polis bile inanamadı! Şoke eden görüntüler - Sayfa 1

ABD'nin Los Angeles kentinde Çarşamba günü düzenlenen operasyon sonucu ortaya çıkan gerçek görenleri hayrete düşürdü. Los Angeles Polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda binden fazla silah bulundu. Ülkenin zenginlerinin kaldığı muhitteki lüks bir evde bulunan ölüm makineleri polisleri bile şaşkına çevirdi.

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Bu evin içinden çıkanlara polis bile inanamadı! Şoke eden görüntüler - Sayfa 2

ABD'nin Los Angeles kentindeki Holmby Hills'te gerçekleştirilen baskın görenleri hayrete düşürdü.

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Bu evin içinden çıkanlara polis bile inanamadı! Şoke eden görüntüler - Sayfa 3

Los Angeles polisleri tarafından gerçekleştirilen baskın sonucu sosyetik muhitteki bir evde binden fazla silah bulundu.

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Bu evin içinden çıkanlara polis bile inanamadı! Şoke eden görüntüler - Sayfa 4

Çarşamba günü meydana gelen olay kaçak silah satışı şüphesi sonrası gün yüzüne çıktı.

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