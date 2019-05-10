Bu evin içinden çıkanlara polis bile inanamadı! Şoke eden görüntüler

ABD'nin Los Angeles kentinde Çarşamba günü düzenlenen operasyon sonucu ortaya çıkan gerçek görenleri hayrete düşürdü. Los Angeles Polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda binden fazla silah bulundu. Ülkenin zenginlerinin kaldığı muhitteki lüks bir evde bulunan ölüm makineleri polisleri bile şaşkına çevirdi.