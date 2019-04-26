Bu ev görenleri şaşırtıyor! Dışardan bakınca patates ama içi...
İnsanlar bu evde kalabilmek için yarışıyorlar. ABD'nin Idaho eyaletindeki patates şeklindeki bu ev görenleri şoke ediyor!
Online ev kiralama sitesi Airbnb iki şanslı kullanıcısına Fransa'daki Louvre müzesinde bir gece geçirmek için yarışma düzenlendi. Tüm dünyadan katılımcının başvurduğu bu çekilişten sonra Airbnb başka bir ilginç konuyla karışımızda.
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İstediğiniz ülkede, istediğiniz evde kalma fırsatı sunan sitede ABD'nin Idoha eyaletindeki bu ev görenleri şaşırtıyor. Şekil olarak patatese benzeyen ev ilginç deneyimlere açık olan kullanıcıları fazlasıyla heyecanlandırdı.
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Dışarıdan basit bir patatese benzeyen evin içi modern tarzda dekore edilmiş.
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İlk bakışta kimsenin tahmin dahi edemeyeceği derecede güzel tasarlanmış evde ihtiyacınız olan her şey mevcut.
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