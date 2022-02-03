Bu elektrik faturası akıllara zarar! İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e gelen fatura

İdo Tatlıses, evine gelen 7 bin TL'lik elektrik faturasına isyan ettiği paylaşımına sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya hesabından faturasını paylaşan ve "Böyle ölmem füze atın" diyen ünlü şarkıcıya destek verenler olduğu kadar eleştirenler de oldu.