Bu elektrik faturası akıllara zarar! İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e gelen fatura
Elektrik zammının ardından kabarık faturalarını paylaşan ünlüler akımına İdo Tatlıses de dahil oldu. Tatlıses 7 bin liralık elektrik faturasını paylaştı.
Türkiye 2022'ye zamlarla girdi. Ocak ayında elektrik zammıyla beraber faturalara yansıyan meblağlar vatandaşı isyan ettirdiği kadar ünlülerin de tepkisini çekmeye başladı. Başta Twitter olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda özellikle ünlüler elektrik faturalarını paylaşarak yeni bir akım yarattı. Sosyal medya hesaplarından astronomik rakamlardaki elektrik faturasını paylaşan ünlüler kervanına İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de katıldı.
İdo Tatlıses: Böyle ölmem füze atın
İdo Tatlıses, 7 bin liranın üzerindki eletrik faturasının fotoğrafını paylaşarak 'Böyle ölmem füze atın' notunu düştü.
İdo Tatlıses, evine gelen 7 bin TL'lik elektrik faturasına isyan ettiği paylaşımına sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya hesabından faturasını paylaşan ve "Böyle ölmem füze atın" diyen ünlü şarkıcıya destek verenler olduğu kadar eleştirenler de oldu.
2021 yazında nişanlısı Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştiren İdo Tatlıses, lüks evinin tadilatı yarım kaldığı için evlenir evlenmez balayına da gidememiş, önce evini dizayn edip ardından eşi Yasemin ile beraber ABD'ye gitmişti.