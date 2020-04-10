Bu egzersiz önerileri masa başında çalışanlara iyi gelecek!
Evde veya ofiste günde 8 saat oturarak çalışıyor ve eklem ağrısı mı çekiyorsunuz? Bazı temel kurallara dikkat ederek bu basit egzersiz önerilerini deneyebilirsiniz.
Masa başında uzun süre çalışmak hareketsiz kalmaya neden oluyor. Hareketsiz kalmak da kasların zayıflayıp erimesine yol açabiliyor. Uzmanlar sık sık çalışmaya ara verip hareket edilmesini öneriyor.
Yapacağınız çok basit egzersizlerle hareketsizliğin önüne geçebilir, kilo almayı durdurabilirsiniz. Üstelik bu egzersizlerle bel ve omuz ağrılarından kurtulabilirsiniz. İşte evde ya da ofiste yapılabilecek basit egzersizler!
Omuz egzersizleri
Otururken omuzlarınızın esnekliğini artırabilirsiniz. Omuzlarınızı dairesel hareketlerle ileriye doğru ve geriye doğru çevirin. Bu hareketi 10 kez tekrarlamanız yeterli.
Boyun egzersizleri
Oturarak yapacağınız egzersizlerin başında boyun egzersizleri geliyor. Dik bir şekilde oturun ve başınızı on saniye boyunca öne doğru eğin. Arka boyun kaslarınızın ısındığını hissedene kadar bekletin. Dik oturuşunuzu bozmadan başınızı sağ tarafa eğerek 10 saniye, sol tarafa eğerek 10 saniye ve son olarak da arkaya doğru itebildiğiniz kadar eğerek 10 saniye bekleyin. Bu hareketlerle boyun çevrenizdeki tüm kasları harekete geçireceksiniz.