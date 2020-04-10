Bu egzersiz önerileri masa başında çalışanlara iyi gelecek!

Boyun egzersizleri

Oturarak yapacağınız egzersizlerin başında boyun egzersizleri geliyor. Dik bir şekilde oturun ve başınızı on saniye boyunca öne doğru eğin. Arka boyun kaslarınızın ısındığını hissedene kadar bekletin. Dik oturuşunuzu bozmadan başınızı sağ tarafa eğerek 10 saniye, sol tarafa eğerek 10 saniye ve son olarak da arkaya doğru itebildiğiniz kadar eğerek 10 saniye bekleyin. Bu hareketlerle boyun çevrenizdeki tüm kasları harekete geçireceksiniz.