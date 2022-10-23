Bu e yapımı tavuk kroket ile gün arasında mideniz bayram edecek

Özellikle çocuklarınızın severek tüketeceği harika bir tarif ile karşınızdayız. İşte evde kolay şekilde yapacağınız ve atıştırmalık olarak severek tüketebileceğiniz harika bir ev yapımı tavuk kroket tarifi.

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Gün içinde bazen midemiz kazınıp atıştırmalık bir şeyler ararız. Bu gibi durumlarda evde kolay şekilde yapabileceğiniz ve lezzetiyle sizi hayran bırakacak harika bir tarif bulunmuyor. Ev yapımı tavuk kroket ile hem çocuklarınız, hem de siz, karnınız acıktığında harika bir aperatif ile midenizi bayram ettireceksiniz.

İşte yanında ketçap, mayonez ve diğer soslar ile servis ettiğinizde tadından yenmeyecek ev yapımı tavuk, kroket tarifi ve malzemeleri.

Tavuk kroket için malzemeler: