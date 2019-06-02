Bu dondurmayı görenler gözlerine inanamıyor! Karbon kullanılarak üretildi

7 ülkede 72 bin noktada Maraş dondurmasını, dondurma severlere ulaştırdıklarını belirten Sami Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş bir dondurma şehri. Bizim bir beyaz incimiz vardı." diyerek konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: