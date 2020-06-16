Bu dağda cinsel ilişki serbest evli bekar farketmiyor!
Endonezya'nın Java Adası'nın merkezinde bulunan Gunung Kemukus adlı dağ ilginç dini ve turistik ayiniyle şaşırtmaya devam ediyor. Bu dağda ayda bir, evli bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giriyorlar.
Gunung Kemukus adlı seks dağında yaşatılan gelenek son günlerde yeniden gündem oldu. Gelenekler, kültürlerin ayrılmaz bir parçası fakat öyle gelenekler var ki duyanlara "Yok artık" dedirtecek cinsten. Tıpkı uğur getireceğini düşünerek bir dağda, her ay evli ya da bekar fark etmeksizin yabancılarla cinsel ilişkiye giren Endonezyalılar gibi.
Pek çok ülkenin kendine has geleneği bulunuyor. Ancak bazı ülkelerdeki uygulanan gelenekler sıra dışı özelliği ile ön plana çıkıyor. İşte duyduğunuza ağzınızın açık kalacağı bir gelenek de Endonezya'da bulunuyor. Endozneya'da iyi şans getirdiği için yapılan bu gelenek ise oldukça sıra dışı. Endonezya'da bazı kişiler iyi şans getirmesi için ülkedeki Gunung Kemukus Dağı'na giderek her 35 günde bir, toplamda 7 kişiyle ilişkiye giriyorlar.
Kişiler, iyi şans getirmesi için Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın da bulunduğu Cava Adası'nda "Gunung Kemukus" olarak bilinen bir dağa gidiyorlar.
Bu dağ aynı zamanda "Seks Dağı" olarak da biliniyor. Geleneğe göre kişinin 35 günde bir en az 7 kez dağa gidip, tanımadığı bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi gerekiyor.