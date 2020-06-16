Bu dağda cinsel ilişki serbest evli bekar farketmiyor!

Pek çok ülkenin kendine has geleneği bulunuyor. Ancak bazı ülkelerdeki uygulanan gelenekler sıra dışı özelliği ile ön plana çıkıyor. İşte duyduğunuza ağzınızın açık kalacağı bir gelenek de Endonezya'da bulunuyor. Endozneya'da iyi şans getirdiği için yapılan bu gelenek ise oldukça sıra dışı. Endonezya'da bazı kişiler iyi şans getirmesi için ülkedeki Gunung Kemukus Dağı'na giderek her 35 günde bir, toplamda 7 kişiyle ilişkiye giriyorlar.